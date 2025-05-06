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Дома с садом в Молодечно, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

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