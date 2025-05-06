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Дома с гаражом в Молодечно, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 131 м²
Жилой дом в черте города полностью готовый к проживанию!!! ❤️ Продается новый дом с большим …
$101,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 156 м²
Продаётся добротный дом в г.Молодечно, ул.Радошковичская. Отличный двухэтажный уютный дом дл…
$119,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 94 м²
Дом в красивом месте с беседкой, гаражом! ❤️Дом с тремя жилыми комнатами, всеми коммуникация…
$70,000
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Коттедж в Молодечно, Беларусь
Коттедж
Молодечно, Беларусь
Площадь 199 м²
Два дома в 4-ом микрорайоне Молодечно ❤️ Хотите жить в комфортабельном доме в престижном рай…
$149,900
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Дом в Молодечно, Беларусь
Дом
Молодечно, Беларусь
Площадь 97 м²
Продается уникальный одноэтажный дом для круглогодичного проживания в  городе Молодечно! Дом…
$91,000
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Параметры недвижимости в Молодечно, Беларусь

с садом
Недорогая
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