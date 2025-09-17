Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лыщицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Код объекта 16525 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$13,990
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти