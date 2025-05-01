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Дома с садом в Лынтупском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Параметры недвижимости в Лынтупском сельском Совете, Беларусь

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