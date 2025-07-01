Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лунненский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Лунненском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Глядовичи, Беларусь
Дом
Глядовичи, Беларусь
Площадь 159 м²
Месторасположение и инфраструктура:Мостовский район Лунненский с/с. Расстояние до Гродно 30 …
$174,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лунненском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти