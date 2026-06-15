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Коттеджи с гаражом в Лукомльском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 406 м²
Продается отличный коттедж на берегу озера в д. Абузерье, в 12 км от города Новолукомль! От …
$182,205
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Параметры недвижимости в Лукомльском сельском Совете, Беларусь

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