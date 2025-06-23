Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Луговослободской сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Производство 392 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 392 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 392 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию помещение площадью 391,6 кв. м, расположенное в торгово-логистиче…
$2,350
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду помещение под склад по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду помещение под склад по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду помещение под склад по адресу: Минская обл., Минский р-н, Луговослободск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 1 394 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 1 394 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 394 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение класса А площадью 1129.8 м2, расположенное в …
$12,813
в месяц
Оставить заявку
Офис 7 310 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Офис 7 310 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 7 310 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию складское помещение площадью 7310,1 кв. м, расположенное в торгов…
$43,861
в месяц
Оставить заявку