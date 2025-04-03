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Квартиры в Линовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Линово, Беларусь
Квартира
Линово, Беларусь
Площадь 80 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Пружанском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 132,9 кв.…
$15,000
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Параметры недвижимости в Линовский сельский Совет, Беларусь

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