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Коммерческая недвижимость в Леснянском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 130 м² в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 130 м²
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается капитальное строение 130.1 кв.м. с гаражом 60 кв.м. в 15 минутах езды от г. Барано…
$11,000
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