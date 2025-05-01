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Квартиры в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Лошаны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лошаны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Продам 3-х.ком.квартиру ( 76.1/40.1/10.6  )  в аг. Лошаны ул Советская. (18 км от МКАД, приг…
$62,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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