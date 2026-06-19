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Дома с садом в Куриловичском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Дом в Большие Озёрки, Беларусь
Дом
Большие Озёрки, Беларусь
Площадь 118 м²
В продаже жилой дом по адресу аг.Большие Озерки, ул.Цветочная, д.19. (Мостовский р-н). Дом к…
$37,000
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Дом в Большие Озёрки, Беларусь
Дом
Большие Озёрки, Беларусь
Площадь 118 м²
В продаже жилой дом по адресу аг.Большие Озерки, ул.Цветочная, д.19. (Мостовский р-н). Дом к…
$37,000
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Куриловичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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