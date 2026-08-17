Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Курганский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Курганском сельском Совете, Беларусь

;
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Курганский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Коттедж в 49 км от МКАД ❤️ Добротный коттедж со всеми удобствами в Подлипье, всего 49 км от …
$88,344
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Курганском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти