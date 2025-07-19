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Коттеджи в Курганском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Курганский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Курганский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Коттедж в 49 км от МКАД ❤️ Добротный коттедж со всеми удобствами в Подлипье, всего 49 км от …
$99,500
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Параметры недвижимости в Курганском сельском Совете, Беларусь

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