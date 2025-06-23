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Коттеджи с садом в Кривосельском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 306 м²
Элитный  коттедж расположен на первой береговой линии Вилейского водохранилища в природоохра…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Кривосельском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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