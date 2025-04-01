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Коттеджи в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
Недорогая
Элитная
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