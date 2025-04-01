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Квартиры в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается уютная ухоженная усадьба 2007 г. Постройки в живописном курортном месте рядом с Ви…
$72,900
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Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

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