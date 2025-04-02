Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кривлянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кривляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира, аг. Кривляны, ул. Ленина, 1987 г.п., 2 / 2 панель, 102,9 / 73,9 / 43,2…
$14,200
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кривляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривляны, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Кривляны, ул. Ленина, 1981 г.п., 1 / 2 панель, 71,1 / 67,9 / 44,5 /…
$11,350
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти