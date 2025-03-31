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Купить земельный участок в Крупский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Худовцы, Беларусь
Участок земли
Худовцы, Беларусь
Продается участок с ветхим домом в аг. Худовцы (Крупский р-н) в 54,7 км от г. Борисов и в 7 …
$3,000
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