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Квартиры в Крупки, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
В продаже в самом центре г. Крупки 3-х комнатная квартира с изолированнымикомнатами и раздел…
$25,000
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Квартира 3 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/9
Предлагаем Вашему вниманию в самом центре Крупок просторную 3-х комнатную квартиру.  Квартир…
$26,500
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Квартира 3 комнаты в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупки, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Продается 3х комн квартира в г. Крупки ул .Черняховского дом 17. Квартира большой площадью …
$47,000
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