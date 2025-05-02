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Коттеджи с бассейном в Крупицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

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