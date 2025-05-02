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Коттеджи с гаражом в Крупицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Кирпичный дом с ремонтом в д. Закружка! ❤️ Одноэтажный дом (с возможностью обустроить мансар…
$89,490
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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