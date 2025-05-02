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Квартиры в Крупицком сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Пятевщина, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пятевщина, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Создайте свой уголок счастья в квартире с собственным участком! ❤️ Предлагаем вам уникальную…
$16,900
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Квартира 7 комнат в Крупица, Беларусь
Квартира 7 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
В продаже кирпичный дом в отличной локации! Дом расположен в д. Крупица Минского района в 19…
$199,000
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Параметры недвижимости в Крупицком сельском Совете, Беларусь

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