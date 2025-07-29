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Склады в Кревском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 491 м² в Кревский сельский Совет, Беларусь
Склад 491 м²
Кревский сельский Совет, Беларусь
Площадь 491 м²
Этаж 1/1
Уникальная недвижимость в Гродненской области ждёт нового владельца! Местоположение: дерев…
$18,000
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