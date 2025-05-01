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Производственные здания в Кревском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 491 м² в Кревский сельский Совет, Беларусь
Производство 491 м²
Кревский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 491 м²
Этаж 1/1
Продаём уникальную недвижимость! Местоположение: деревня Вауки, Сморгонский район, на границ…
$30,000
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