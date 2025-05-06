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Магазины в Красненском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 367 м² в Красное, Беларусь
Магазин 367 м²
Красное, Беларусь
Площадь 367 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание магазина с возможностьюперепрофилирования под другие вариантыкоммерческой д…
$30,000
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