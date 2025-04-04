Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Красносельский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Красносельский сельский Совет, Беларусь

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Дом 4 комнаты в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается уютный и просторный дом в живописной деревне Домашаны, расположенной всего в 20 ки…
$55,000
Оставить заявку
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Дом с большим ухоженным участком ❤️Теплый и крепкий дом с участком, площадью 16 соток. Адрес…
$16,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 9/9
Просторная квартира с панорамным видом в центре города ❤️ Эта квартира - не просто место для…
$109,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Уютный дом в деревне Уша - ваша идиллия на природе! ❤️ Продается прекрасный дом в деревне Уш…
$29,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Дача в 12 км от Солигорска ❤️ Уютный садовый домик с участком в живописном месте!  Адрес: Кр…
$16,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Ваш новый дом в Анетово: комфорт, природа и вся инфраструктура рядом! ❤️  Откройте для себя …
$59,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$20,000
Оставить заявку
Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Ваш идеальный дом в Смолевичах: комфорт и уют на 15 сотках! ❤️ Продается замечательный одноэ…
$59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Теплый дом на большом участке в 2-х км от Молодечно! ❤️ Уютный теплый дом для круглогодичног…
$50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 106 м²
Выгодное вложение: купить дом  ❤️ Просторный двухэтажный дом в уютном районе Слуцка! Адрес: …
$55,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 13/25
Продается квартира-студия в ЖК «Минск Мир» по адресу: улица Брилевская, дом 29. Квартал "Мир…
$65,000
Оставить заявку
Дом в Липский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Вашему вниманию - дом со всеми коммуникациями в красивейшем месте!   Дом находится в Несвижк…
$15,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Красносельский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов