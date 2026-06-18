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Квартиры в Красносельском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Красносельский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Красносельский, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира в городском поселке Красносельский Волковысского района Гродненской обл…
$22,042
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Квартира 3 комнаты в Красносельский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Красносельский, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира в городском поселке Красносельский Волковысского района Гродненской обл…
$22,042
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Красносельском сельском Совете, Беларусь

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