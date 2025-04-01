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Квартиры в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира с ремонтом в кирпичном доме ❤️Светлая и теплая квартира с мебелью, ремонтом …
$37,100
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Квартира 2 комнаты в Краснодворцы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Краснодворцы, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Очень тёплая двухкомнатная квартира с отличным ре…
$31,000
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Кривичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Квартира в кирпичном доме с участком в центре аг. Кривичи ❤️Уютная квартира с хорошим ремонт…
$25,000
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