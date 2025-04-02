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Дома с гаражом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продаётся уютный дом  в живописном месте в Витебской области по адресу: Оршанский р-н, д.Ста…
$75,000
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Параметры недвижимости в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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