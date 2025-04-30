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Производственные здания в Кобрине, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 420 м² в Кобрин, Беларусь
Производство 420 м²
Кобрин, Беларусь
Площадь 420 м²
Этаж 1/2
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
$140,000
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