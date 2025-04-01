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Купить земельный участок в Клинокский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Клинок, Беларусь
Участок земли
Клинок, Беларусь
Продается ровный участок в Червенском р-не. Деревня Клинок находится в 22 километрах от райц…
$10,000
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