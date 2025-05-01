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Производственные здания в Клейниковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 1 594 м² в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 594 м²
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 594 м²
Этаж 1/1
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
$210,000
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