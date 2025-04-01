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Квартиры в Киселевецкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Киселёвцы, Беларусь
Квартира
Киселёвцы, Беларусь
Площадь 75 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Кобринском р-не. 1973 г.п. 2 этаж 2-х этажного дома. О…
$18,000
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