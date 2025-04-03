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Дома с гаражом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается жилой деревянный дом в 2-х километрах от Козловщины. Хорошие подьездные пути, рядо…
$8,900
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