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Жильё в Козловщинский сельский Совет, Беларусь

дома
3
4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище" ____________________ В г…
$67,000
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Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Если вы ищете тихое и живописное, уединенное место для жизни или отдыха, в то этот дом для в…
$4,800
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Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
"Париж всего в 6 км: Дом в Новиках – Ваше Идиллическое Убежище"  В глубине живописной Витебс…
$67,000
Оставить заявку
Дом в Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается жилой деревянный дом в 2-х километрах от Козловщины. Хорошие подьездные пути, рядо…
$8,900
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