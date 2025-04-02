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Производственные здания в Кореличи, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 171 м² в Кореличи, Беларусь
Производство 171 м²
Кореличи, Беларусь
Площадь 171 м²
Этаж 1/1
Продаются производственно-складские помещения в гп.Кореличи Гродненской области. На продажу …
$43,000
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