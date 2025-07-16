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Квартиры в Копыле, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Копыль, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Копыль, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
Предлагаем   вашему вниманию комнату в г. Копыле, ул. Партизанская 6/2. Комната площадью 14,…
$5,900
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