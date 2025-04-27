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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
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