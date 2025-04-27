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Склады в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
8
офисы
3
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2 объекта найдено
Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Продается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещен…
$600,000
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Склад 225 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 225 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Продается уникальное здание, идеально подходящее для склада или автомобильного сервисного об…
$76,000
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