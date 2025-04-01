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Квартиры в Калинковичи, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Калинковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Продаётся 3-комнатная квартира без ремонта в городе Калинковичи по улице 60 лет БССР дом 6. …
$27,000
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Квартира 4 комнаты в Калинковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 1/2
Продаётся 4-комнатная квартира в аккуратном жилом состоянии общей площадью по СНБ 81,9 м2, р…
$31,900
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Квартира 3 комнаты в Калинковичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Калинковичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
Продаётся 3-комантная квартира площадью по СНБ 58,76 м2 в жилом состоянии в Калинковичах по …
$19,900
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