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Коммерческая недвижимость в Кадинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 538 м² в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 538 м²
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Продаётся капитальное строение (бывшая усадьба Смоляровых) по адресу: Могилёвский район, Кад…
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
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