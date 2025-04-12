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Дома в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается просторный жилой дом в аг. Ерёмино, ул. Юбилейная, общей площадью 78.4 кв.м., кухн…
$41,700
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Дом в Ерёмино, Беларусь
Дом
Ерёмино, Беларусь
Площадь 29 м²
Продаётся часть дома в хорошем аккуратном жилом состоянии в Гомельском районе в аг. Ерёмино …
$18,200
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Параметры недвижимости в Ерёминский сельский Совет, Беларусь

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