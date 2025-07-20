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Квартиры в Ерёминском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Ерёмино, Беларусь
Квартира
Ерёмино, Беларусь
Площадь 50 м²
Прекрасная возможность стать владельцем своего дома по цене малосемейки!!!  Продается часть …
$23,000
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Параметры недвижимости в Ерёминском сельском Совете, Беларусь

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