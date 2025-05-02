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Дома с бассейном в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Дом примыкает к заказнику расположен в тихом месте где можно отдохнуть от городской суеты.Ку…
$75,500
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$76,000
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Параметры недвижимости в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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