Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ижский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Ижском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ижский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ижский сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Амбициозный авторский проект - усадебный комплекс в д. Королевцы (100 км от Минска, Мядельск…
$43,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ижском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов