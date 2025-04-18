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Квартиры в Ивенце, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ивенец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ивенец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается аккуратная и уютная квартира в блокированном доме в центре городского поселка Ивен…
$28,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов