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Дома с бассейном в Ивенецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
Площадь 73 м²
Капитальный дом со всеми удобствами и баней рядом с Налибокской пущей!  ❤️ Дом в экологическ…
$45,000
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Параметры недвижимости в Ивенецком сельском Совете, Беларусь

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