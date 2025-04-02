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Дома в Ивацевичский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Телеханский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Телеханский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
В продаже изолированная половина дома с земельным участком 5,24 соток в гп. Телеханы. Телеха…
$29,990
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Параметры недвижимости в Ивацевичский район, Беларусь

с садом
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов