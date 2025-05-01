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Жильё в Ивьевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ивьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Горячее предложение! Продается дом в Ивьевском р-не (д. Кривичи). Дом расположен практически…
$6,000
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Параметры недвижимости в Ивьевском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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