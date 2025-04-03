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Дома в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,3 кв.м, общ.- 66,6 кв.м, жил.- …
$35,500
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Параметры недвижимости в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь

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